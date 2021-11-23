就讀中山大學音樂系的鄭楚虹小提琴演奏最愛曲目《女人香》。（移民署嘉義市站提供）

新住民及二代開心享用感恩節大餐。（移民署嘉義市站提供）

新住民周朝芬小時候因家境不佳而無法學藝，始終耿耿於懷，嫁來台灣後生育女兒洪姍妤，她積極培育女兒學音樂，看到女兒在嘉義市興仁社區的活動上演奏鋼琴，獲得全場熱烈掌聲，非常感動，她說，感謝女兒替她圓夢。

嘉義市興仁社區日前舉辦新住民感恩節活動，有新住民第二代的音樂演出，還有來自祕魯的齊藤孝貴特別準備火雞大餐跟大家分享感恩節的文化，用音樂及美食的交流來促進對異國文化的認識，拉近新住民與社區民眾的距離。

周朝芬是從大陸嫁來台灣，生育女兒洪姍妤目前就讀嘉義高工一年級，周朝芬說，自己小時候很嚮往學音樂，但家裡的經濟環境不允許，她沒有機會學鋼琴，心裡一直感到有缺憾，後來一心一意栽培女兒學鋼琴，女兒也很努力，能聽到女兒演奏鋼琴《大魚》，就像是自己圓了鋼琴夢。

也是從大陸來台的媽媽王婉藝，養育女兒鄭楚虹目前就讀中山大學音樂系，她帶著社區小朋友用鋼琴及小提琴共同演奏《感恩的心》，並拉小提琴獨奏名曲《女人香》，她說，感謝求學過程中媽媽一路陪伴及接送，讓她能考取自己理想中的校系，追求音樂夢，用表演音樂來表達心裡滿滿的感激。

齊藤孝貴分享外國人過感恩節的傳統文化，她說，感恩節是家人親友團聚、共享火雞大餐的溫馨時刻，大家會一起玩些傳統遊戲，例如南瓜賽跑，就像臺灣人過年一般熱鬧，感恩節期間也是血拚的好時機，因為商品比平時便宜，很多人趁機大買特買。