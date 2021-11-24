中碳(1723)受惠國際油價大漲帶動，前3季營收與EPS皆超過2020全年水準，展望明年度，屏南廠石墨鹵素純化爐可望在第3季投產，而碳化爐第二條產線年底可望完工，將為明年營運再添新柴火。

中碳碳化爐產能接近滿載，因此擴第二條產線(目前2000噸/年)，預估4Q22投產；主要是做軟碳，結晶度不及石墨碳微球，所以能量較低，但有高速充放特性，可跟石墨混用。

另外，中碳屏南廠建置鹵素純化爐，生產碳化矽長晶原料所需的高純度碳粉與石墨坩鍋，預估2022年8月投產，可生產等方性石墨，用於SIC原料高純度碳與長晶用石墨坩堝，純化碳主要競爭者為德日供應商，中碳具有成本優勢與在地供應，目前部分客戶已經驗證通過；下一個目標是朝向矽材料供應。

中碳規畫切入SiC的碳材料供應，目標供應高純度碳粉及石墨坩堝，並切入半導體製程用的石墨零組件市場；另外，公司透過直接引進碳黑，經石墨化及機加工後製成石墨電極棒，未來預計切入此市場。