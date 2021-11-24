加密貨幣投資人Token.com和Decentraland周二表示，Decentraland的線上世界已經以創紀錄的242萬美元，賣出一塊虛擬房地產。
Decentraland是一個線上環境，或是稱為元宇宙，用戶可以在此購買土地，參觀建築、逛街，或是以化身來會見朋友。
而今年以來的傳染病盛行，讓越來越多人參與線上活動，這種元宇宙環境也越來越受到歡迎。
Decentraland是一種特定形式的元宇宙，使用區塊鏈，其土地和一些項目的出售是以不可替代代幣(NFTs)的形式出售，這是一種加密資產。
加密貨幣狂熱分子在那購買土地，進行投機性投資，使用的是Decentraland的加密貨幣MANA。
Token.com的一家子公司Metaverse Group在周一以61.8萬MANA價格買下Decentraland線上世界裡面的一塊房地產，價值約在242.87萬美元。Token.com和Decentraland雙方在周二的聲明中公布該消息。
Decentraland表示，這是該平台有史以來最貴的土地購買紀錄。
這塊土地位於Decentraland地圖的「時尚街」區，Tokens.com表示，它將用來舉辦數位時尚活動，並銷售虛擬服裝。
臉書也在上個月改名為Meta，以彰顯對VR產品開發的關注。
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