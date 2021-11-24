華南金控自2012年起與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今邁入第10年。今年受疫情的影響，讓許多長輩長達半年都未出門，11月24日在做好防疫措施下，由華南金控總經理羅寶珠帶領集團志工陪同長輩到宜蘭金樽廣場同遊，除有精彩的童趣闖關遊戲、「銀光時尚 爺奶走秀」等，並安排仁濟醫院義診和美髮院義剪服務，會後還準備生活用品物資包，讓參加的長輩滿載而歸，幫阿公、阿嬤「顧面子」、「顧裡子」、「顧肚子」，讓阿公、阿嬤生活健康呷百二。

87歲獨居的邱阿嬤大跳KPOP韓流熱舞化身成「舞棍阿嬤」，點燃餐會最高潮，邱阿嬤幾年前發生車禍造成頭部受創，也因行動不便需要柺杖輔助，但在弘道志工服務下，阿嬤開始學習接觸人群，身心靈都逐漸健康起來，在舞台上熱舞的邱阿嬤活出了自信與美麗。

阿菊阿嬤在參加弘道引入的貼布畫創作裡，把自己記憶中最美麗的樣貌用貼布畫呈現出來，在這次「銀光時尚 爺奶走秀」中得意的展現作品，活動前她和志工說：「這是我年輕時候的樣子」，語氣帶著害羞卻充滿女人味的魅力，讓她成了走秀紅毯上最閃亮的一顆星。

能有機會服務長輩們，華南志工們也感到很開心，尤其看見長輩們開心的笑顏，不只是心裡的感動，也深刻的體會到服務的價值與意義，更感受到「施比受有福」。

10年來「華南真好，永遠不老」除了持續舉辦敬老聯歡活動，也持續協助臺灣的獨居長輩送餐計畫及居家照顧服務，送愛送暖到每個需要幫助的角落。

羅寶珠表示，華南金秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，也鼓勵員工在工作之餘，投入社會關懷服務，希望透過企業棉薄之力，傳達對於現今高齡化社會的關切與關懷。