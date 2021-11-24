「飯店強人」潘思亮今（24)日在台北晶華酒店耶誕節點燈儀式展現感性的一面，並罕見兩度哽咽，第一次是感謝全體員工將士用命、度過疫情挑戰，第二次則是感謝父母在天上眷顧與兒子平安來到世界，現場讓人感動。

受到疫情衝擊，晶華酒店去年首度暫停連續29年的耶誕點燈儀式，惟為感謝客人、員工的支持讓晶華展現強大韌性度過難關，潘思亮決定復辦點燈儀式。

潘思亮致詞時感性表示，今年是特別值得感恩的一年，晶華人不但沒被疫情打倒，反而變得更好更強。他說，5月突發的疫情一開始讓晶華收入歸零，但他特別感謝同仁立即打造了「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，陪伴著無數臺灣家庭在疫情期間享受美食，並感謝集團旗下各酒店展開十萬小時的線上課程，讓上千同仁在百忙中得以共學成長。潘思亮表示，面對疫情衝擊，晶華同仁共學，共創不但提升晶華，也啟發了各行各業在逆境轉型。他特別感謝晶華同仁堅忍不拔的毅力和越戰越勇的決心，讓晶華蛻變共好。

潘思亮感謝老天爺讓兩個女兒回來台灣全家團圓，也感謝我們的兒子在疫情中平安來到這個世界，帶來滿滿的幸福和正能量。更感謝太太的愛和無微不至的照料，默默守護讓自己得以全力以赴。

潘思亮感謝整個台灣社會在這些日子不斷的回饋晶華的用心和努力，尤其感謝所有的親朋好友，客人，夥伴和股東的支持，讓晶華在最困難的一年轉變成最好的一年。