台聚（1304）表示，參與的大陸古雷一貫投資明年將全面完工投產，台聚未來除將以17％持股進行認列；還可依合約取得一年4.5萬噸乙烯回台。古雷產能主攻大陸，且免關稅，台聚部分客戶將由古雷出貨，台灣空出的產能將以支援高值化產品或開拓新市場為主。

此外，台聚今年EVA全產全銷，EVA價格更在今年10月創歷史高點，前三季EPS達3.36元。雖然今年全球及大陸太陽能裝機目標恐因原料等因素干擾，無法100％達陣，但12月EVA已接滿，且處高價，預估今年營收可望創新高。

展望明年，台聚認為，明年太陽能EVA需求仍不看淡，且有今年部分太陽能裝機需求遞延。不過，明年EVA新產規模恐破百萬噸，達120萬噸，包括古雷30萬噸EVA年底開出，預估EVA價格將從今年新高價出現高檔震盪整理走勢。但新產能否如期順利開出或良率都須觀察。

台聚今年EVA全產全銷，前三季銷售量年增14％；LLDPE因加強爭取下游客戶，前三季銷量年成長17％。不過，HDPE受疫情趨緩，防疫需求下降，前三季銷量年減12％；LDPE維持既有固定客戶銷售，請亞聚(1308)代工生產，前三季銷量年減8％。

台聚副總吳銘宗表示，目前PE利差較不好，EVA報價還在高檔，利差走堅。年底到2022年上半年間，台灣及日韓有工廠陸續歲修，乙烯供應量可能持平，新增幅度有限。

吳銘宗認為，全球關注綠能，太陽能市場長期需求樂觀期待，只是短期原物料齊漲，且EVA價格創歷史高點，需關注實際裝機進度，及中、韓EVA新產投放後影響，還是有很多變數，明年EVA市況謹慎看待。