大宗化學品生產製造商台灣聚合化學品股份有限公司（台聚），受惠於化學品銷售的強勁獲利，以及古雷石化園區第一階段投資的完成，中華信評24日表示，有助於台聚公司大幅降低借款水準，並強化其信用指標，至顯著優於中華信評先前對該公司假設的水準，因此將台聚的長期與短期發行體信用評等由「twA-/twA-2」，調升至「twA/twA-1」，評等展望「穩定」。

中華信評主辦分析師許智清指出，評等展望「穩定」的意義，代表未來兩年，台聚雖逐漸下降、但仍舊強勁的營運現金流量，應可為較高的資本支出與現金股利配發率提供支撐，同時將借款對EBITDA比維持在略低於1倍的水準，遠低於中華信評先前為該公司在同一期間所預測的2.0倍至3.0倍。

除了化學品需求在2021年下半年將維持強勁，中華信評預期台聚的信用表現能好轉，還有台聚在古雷石化園區的投資案，於2021年第三季分階段投產後，應可略為提升其原料供應的穩定性以及在EVA市場中的地位。此外，台聚子公司台達化學工業將於2022年起在該園區興建一座新的發泡聚苯乙烯廠，以提升其規模，台聚應可自該園區以較穩定成本取得其所需的部分乙烯以及其他原料。

許智清在分析報告中提醒，中國政府目前祭出更為嚴格的環境要求與碳中和倡議，將限制生產過程更具汙染性的化學品生產，特別是以煤炭為主要原料的化學品。這點應可在未來二至三年期間略為減輕中國化學品新產能大幅增加後，對於台聚EBITDA利潤率帶來的負面效應，並為台聚部分主要產品的獲利能力形成支撐， 尤其是聚氯乙烯(PVC)。