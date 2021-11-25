對於替代役男打高端被關島遣返一事，外交部回覆說，役男要去帛琉服役，先搭長榮到日本，計畫從日本轉機去關島，再從關島飛帛琉，然而在日本要去關島時，就 被搭乘的美國聯合航空拒載。國民黨立委江啟臣砲轟外交部根本就是搞不清楚狀況！

外交部對於此事強調，按照關島規定，只要3天前PCR檢驗陰性，轉機不超過13小時，可以轉機。但江啟臣砲轟外交部根本就是搞不清楚狀況！

江啟臣在臉書指出，這起個案真正關鍵的是，77萬接種高端的國人，未來除了要知道哪些國家接受入境、哪些國家接受轉機外，現在也要知道， 到底有哪些航空公司接受高端？難道未來出境是高端跟華航長榮虎航星宇聯名嗎？

江啟臣說，如果只有國內航空公司接受高端接種者搭乘，那即使陸續有國家接受高端，也可能 實質上難以入境轉機。外交部必須盡快查明，跟國人完整說明。絕不能因政府不當的疫苗政策，再一次傷害錯信政府的民眾。

因此江啟臣今天在立院審查預算時，就立即跟吳釗燮部長反應，並凍結相關預算， 要求外交部查明國際航空搭乘規範的狀況並公告國人。

江啟臣質疑，打高端能不能出國，陳時中部長叫民眾自己注意點，但外交部衛福部才是最該要注意的！完全執政完全負責，請 不要再把責任往人民身上推。

一名外交替代役男要去帛琉服役，但途經關島轉機，卻因接種2劑高端疫苗而被遣返，衛福部長陳時中昨天再度提醒，有需要出國的民眾應特別注意各國的防疫措施，避免出現接種疫苗後無法入境的事情發生。