兆豐金(2886)今年前10月獲利排名下滑到第7名的「中段班」，前10月稅後盈餘累計為為213.93億元，EPS為1.57元；若從獲利年增率來看，兆豐金前10月獲利年增僅有3.67%，獲利動能在15家上市櫃金控中敬陪末座。

雖然獲利動能疲弱，但兆豐銀行仍積極力挺綠能。24日再主辦中能發電股份有限公司20年期新臺幣452億元聯合授信案，以超募2.5倍的認購熱潮下順利籌組完成。本次的聯貸案由兆豐銀行、臺灣銀行、合作金庫、中國信託、土地銀行及第一銀行共同統籌主辦，加上另外10家本土銀行及4家國際外商銀行，合計20家金融同業共襄盛舉。兆豐銀行肩負與銀行團、外部顧問、發起股東及借款人之間的重要溝通橋樑，持續累積離岸風電產業融資經驗與能量，未來亦將持續給予綠能及風電業者融資上的協助，提供客戶最佳的服務品質，以實際行動支持離岸風電產業能在台灣蓬勃發展。

中能發電為國內鋼鐵業龍頭-中鋼和丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)為開發彰化外海第29號離岸風場，以各別持股51%、49%間接轉投資之特殊目的公司。中鋼為離岸風電產業鏈本土化的重要指標，除了負責在地採購安排及建立本土供應鏈產能、領導風機零組件聯盟外，也全資設立離岸風電水下基礎設施製造廠-興達海基，再加上CIP對於離岸風場開發、興建、營運及融資豐富的實務經驗，銀行團看好兩大發起人強強聯手，使本案成為最多公股行庫共同參與支持的離岸風電聯貸案。本案亦將依國際標準「綠色貸款原則2021（Green Loan Principles 2021）」，申請經第三方機構認證成為綠色授信案(Green Loan)。