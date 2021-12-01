因應國家綠能政策之發展，中鋼(2002)扛起「產業鏈在地化」之使命，擔任國內離岸風電水下基礎供應鏈之重要角色，並與丹麥商「哥本哈根基礎建設基金」(CIP)共同開發彰化外海之中能風場；中能風場為國內在地化最大規模之離岸風場，透過中鋼子公司專案整合共計27項產業在地化項目，包含40家核心廠商與周邊廠商共有200多家供應商，為離岸風電國家隊奠定堅實基礎。

臺灣銀行為支持中鋼公司投入綠能產業鏈及配合政府推動再生能源發展，繼沃旭能源250億元聯貸案擔任額度管理銀行後，再次統籌主辦中能風場452億元聯貸案並擔任額度管理銀行，本案由臺灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及臺灣土地銀行共同統籌主辦，邀集14家國內外銀行一同參貸，將提供中能發電開發總裝置容量300MW(約可提供30萬家戶用電量)離岸風場所需資金。

近年隨政府推動綠色能源之發展，國內離岸風場聯貸案陸續推出，但本國銀行之接受度卻普遍不高，究其原因主要係來自對於產業、融資架構乃至開發商之陌生，因此過去八家公股銀行皆共同參與之離岸風電融資案，僅有臺灣銀行擔任額度管理銀行之沃旭能源250億元案；臺灣銀行作為近十年國內聯合授信市場之領先者，了解國內銀行參與相關案件的困難，因此與發起人中鋼與CIP密集溝通，透過聯合授信條款之調整，修訂額度架構並強化發起人對本案所負責任，使國內銀行對本案深具信心，超額募集額度逾200%。

臺銀表示，透過本聯貸案的參與能夠讓國內銀行同業更加瞭解整個風電產業的運作方式及潛在商機，做為各行庫未來參與相關案件的基礎，促進臺灣綠色金融的發展。