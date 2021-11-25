「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會暨關鍵技術人才媒合會」，12月初將在高雄展覽館舉辦，除了與會學術人員，最受矚目的是，台積電TSMC行動徵才車，也將加碼開出校園以外公開徵才，超前部署為擴廠獵才。

高雄經發局長廖泰翔25日表示，正在起飛的5G、半導體、電動車、元宇宙產業，都與光電科技息息相關，橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區也陸續開發招商，南部半導體S廊帶人才需求將與日俱增。

因此，高雄經發局積極聯手產官學，打造合作平台，並規劃人才媒合會、半導體暑期營等方式媒合供需，助攻企業充實高階人才、提升研發能量。

泰翔指出，此次聯手高科大舉辦的「關鍵人才媒合會」，將採用系統線上預約配對方式，應徵的民眾可報名複選心儀媒合機會及廠商，在活動當日參與現場一對一面試。

廖泰翔透露，此次媒合會將重磅邀請台積電TSMC行動徵才車，加碼開出校園以外公開徵才，還有日月光、聯電、默克、穩懋、晶電、光寶、華泰電子、以及強茂等數家科技大廠，都將到場。

高科大校長楊慶煜表示，產業若要蓬勃發展，關鍵技術的掌握與關鍵技術人才的布局，缺一不可，有人無技術、或有技術無人，都不可能形塑完整的產業聚落，因此，這場關鍵技術人才媒合會，每家廠商將提供超過200組以上媒合機會，合計接近2000組，提早訂製儲備未來的優質人才。