行政院長蘇貞昌今（25）日在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，政府將自民國111年起投入經費117億元，連續4年總預算達200億元，針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，達成「班班有網路，生生用平板」。

教育部指出，透過前瞻基礎建設計畫106年至114年投入150億元，強化校園網路佈建與建置智慧學習教室等設施作為基礎，在經歷疫情期間加速數位教學推動，教育部在盤整現有數位建設基礎下，提出「中小學數位學習精進方案」，規劃「數位內容充實」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」3項計畫，期透過本方案達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」5大目標。

教育大數據分析計畫則是運用學生線上學習資料建置教育大數據資料庫，作為學習成效、教學模式、政策研訂與數位內容改善的基礎，讓城鄉學習更均衡，未來在符合資安前提下建立去識別化開放資料，提供民間加值創新運用。

教育部表示，配合方案推動，教師依課程需要設計相關課程時，也需參考國健署視力衛教建議，並持續進行學生使用載具的網路素養教育及宣導，確保兒童及青少年上網安全與強化校園資安管理。本方案推動呼應國際數位學習趨勢，以「偏鄉學校數位優先」的原則，並於疫情期間可支援經濟弱勢及多子家庭缺乏載具時使用，以縮減城鄉教育落差達公平教育的目標。