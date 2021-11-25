外媒報導，大陸日益極端的新冠病毒清零政策正在阻礙航運業的全面復甦，並延長導致全球港口混亂、商店缺貨的危機。船舶管理公司和航運公司呼籲大陸政府放寬限制，否則可能導致全球供應鏈中斷更加嚴重。

香港經濟日報援引外電消息，大陸政府為了將病毒拒之門外，繼續禁止在大陸港口實施外籍船員換班，最近又對回國的大陸船員實施長達七周的強制隔離。即使在其他地方更換了船員的船隻，也必須等待兩周才能獲准進入大陸的港口。

船東和管理公司為了遵守大陸的要求，不得不重新安排船舶航線，導致運輸和船員換班延期，加劇供應鏈危機。國際航運公會秘書長Guy Platten表示，大陸的限制措施會產生連鎖反應，對船舶營運的任何限制都會對供應鏈產生累積影響，造成真正的中斷。

報導指出，作為全球最大的出口國，大陸是航運業的重要樞紐。同時，大陸也是最後一個還在堅持清零政策的國家，防疫措施越來越激進。美國的供應短缺正在顯示緩解跡象，但英國的情況還在加劇。亞洲一些港口已經不那麼壅塞，但在加州，滿載的船隻仍在等待卸貨。