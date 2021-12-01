韓國11月製造業PMI從50.2點增至50.9點，雖是連續第14個月維持產業擴張，但11月PMI增幅卻是這段期間最小值，主因是生產及新訂單指數雙雙下滑。

近來半導體需求火熱，但其他原物料缺貨導致全球汽車大廠減產以對，連帶阻礙韓國半導體生產，使製造業生產指數連續2個月下滑。供應鏈混亂也導致製造業輸入價格指數連續17個月上漲，並在11月創下歷史新高。

儘管如此，韓國製造業對未來12個月的預期指數仍在11月達到3個月高點。