韓國11月製造業PMI從50.2點增至50.9點，雖是連續第14個月維持產業擴張，但11月PMI增幅卻是這段期間最小值，主因是生產及新訂單指數雙雙下滑。

近來半導體需求火熱，但其他原物料缺貨導致全球汽車大廠減產以對，連帶阻礙韓國半導體生產，使製造業生產指數連續2個月下滑。供應鏈混亂也導致製造業輸入價格指數連續17個月上漲，並在11月創下歷史新高。

儘管如此，韓國製造業對未來12個月的預期指數仍在11月達到3個月高點。

韓國11月製造業PMI 連續14個月增長
陸11月製造業PMI 重返擴張
大陸11月製造業PMI跌破榮枯線至49.9 產出回暖但新訂單低迷
長聖11月營收長紅 明年配發股利
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