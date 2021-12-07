工業電腦廠研華（2395）7日公布11月合併營收，達51.71億元，較去年同期成長32.31％，月增3.2％，改寫單月次高紀錄，累計前11月合併營收達530.6億元，年增15.14％，已超越去年全年紀錄。

研華表示，受惠解封需求暢旺，從11月營收來看，各區域市場皆呈現強勁成長，以歐洲、北美、新興市場最為突出，較去年同期分別成長69％、37％及209％。其中，日本事業體ATJ連4月呈正成長，整體表現穩健。

研華主要事業群中，包括服務物聯網事業群（SIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現最為亮眼，貢獻業績年成長符度各達113％、73％、37％；其他事業群也有雙位數成長，復甦動能強勁。

另在接單方面，研華11月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.82，累計前11月的BB Ratio則為1.54。

研華指出，前11月營收530.6億元，已超越去年全年的511.04億緣。其主要成長區域來自中國大陸及新興市場，年增率各有34％及58％，而北美、歐洲、台灣及南韓等市場也有高雙位數成長。

研華先前在法說會上預估第4季營收將落在5.3～5.5億美元，換算新台幣約147.87～153.45億元，合計10、11月營收達成率已在區間上緣的66.3％，預期12月營收可望維持高檔水準，全年營收將在創新高紀錄。

展望後市，研華第4季因缺料影響，預估會有4～5千萬美元訂單將遞延到明年首季，支撐業績表現，樂觀看待明年業績將有雙位數成長。