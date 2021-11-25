行政院不當黨產處理委員會5年前認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，中投、欣裕台及國民黨不服提行政訴訟，請求撤銷處分，台北高等行政法院25日判國民黨、中投、欣裕台敗訴。全案可上訴。

本案導因2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。