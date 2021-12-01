涉施暴還偷拍「私密照」 林秉樞高喊：很多都是高嘉瑜掌鏡的！

民進黨立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞施暴，消息曝光後在律師的陪同下進行報案、提告，今（1）日上午召開記者會講述當初受到暴力對待的過程。前民進黨立委謝欣霓坦言，自己在10年前就認識林柄樞，並指在這件事發生的前一晚，她有關心一下，而林男也致電給她，聲稱事情和報導完全相反，還曾表示要「毀了高嘉瑜」，她更痛批林秉樞，「好好接受法律嚴厲的制裁」。

謝欣霓今天在臉書上表示，10年前林秉樞主動在臉書上加自己為友，2人也偶爾針對一些議題對話。謝欣霓回憶，「幾年前我的手燙傷，他還特別寄給我燙傷神藥紅白藥膏」。

對於近日林母的告別式，謝欣霓指出，告別式很多人都有去，各派系都有，但是她發現，大多數的人在現場互問一句，「你跟喪家誰熟？」這才發現原來大家都不熟。

謝欣霓透露，事發前一晚，自己看到林秉樞的臉書貼文後，有關心一下，林秉樞也私下致電給她比表示，事情經過的內容跟這兩天報導完全相反，「甚至昨天早上報導已經出來了，依舊說謊，說他要毀了高嘉瑜」。

謝欣霓直言，林秉書以為自己和高嘉瑜有派系上的問題，之前也有些不愉快的指控，會站在他那邊支持他，「大錯特錯！！做錯事就要承認，不要硬凹！！該好好接受法律嚴厲的制裁！！」