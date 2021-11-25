隨著疫情帶動線上社群、跨境電商服務需求大增與市場消費習慣的改變，各類型商家紛紛轉往社群電商尋求新商機，並開始重視線上、線下雙渠道的全通路經營。全球智慧開店平台SHOPLINE（商線科技）從店家系統到營運服務，協助不同規模的商家建立自有品牌網站，為商家打造品牌、會員經營、數據掌握的優勢，並透過AWS及伊雲谷(6689)服務持續深耕全通路一站式的開店生態圈，截至今年已拓展至亞太地區八大城市，逾30萬家品牌客戶。

SHOPLINE調查顯示，東南亞社群購物趨勢因疫情封城而興起，此外，東南亞八國電商交易額在過去一年平均增長20％，連帶帶動SHOPLINE跨境電商服務的持續成長，目前SHOPLINE已協助超過7200個台灣電商邁向國際舞台，平均每個跨境賣家出海至超過兩個國家。

SHOPLINE開店平台需提供品牌商家高穩定且安全的平台環境，同時不定期支援店家行銷活動及跨線上、實體通路的電商布局，讓大量湧入的流量不只能夠完成消費，更能在活動期間享受流暢的客戶體驗。此外，SHOPLINE 跨足線下POS端，面對更複雜的架構，藉由善用AWS雲端彈性的服務優勢，能讓SHOPLINE 在短時間內快速啟用IT資源，進而提升平台大量流量的負載能力與高穩定性，方得以成就店家活動。

SHOPLINE事業高速發展的同時，雲端架構亦日趨複雜，使人員於環境維運上難以人工一一檢查。考量到雲端營運相關團隊設置在台灣，因而與AWS核心級諮詢合作夥伴伊雲谷合作，以利在雲端服務建置及問題追查上獲得即時且跨國支援服務。透過伊雲谷環境、效能及安全性優化報告，SHOPLINE 便能快速偵測出設定不完整、具潛在風險的Security Groups及IAM Users。