鼎基(6585)今天送件申請股票上市，為今年度第22家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

鼎基實收資本額6.15億元，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯，2020年稅前淨利0.76億元，每股稅後盈餘1.02元。

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