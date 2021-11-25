《證交所》鼎基送件申請上市 17:392021/11/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎基(6585)今天送件申請股票上市，為今年度第22家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 鼎基實收資本額6.15億元，主要產品為高機能熱塑性聚氨酯，2020年稅前淨利0.76億元，每股稅後盈餘1.02元。 上市12月法說 30檔接力秀 《證交所》統一智慧電動車N 26日掛牌上市 統一智慧電動車N 26日上市 警局旁裸拍 檢認沒侮辱公署 #鼎基 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詐騙陳情案大增 第三季達120件 04:102021/11/25 財經要聞 投保中心 受理大東、如興求償登記 04:102021/11/25 全球財經 台灣新加坡同性伴侶結婚登記被拒 法官判准了 10:262021/11/25 社會 「中國版ZARA」拉夏貝爾 被申請破產清算 16:192021/11/25 兩岸 8000人尚未領！嘉義市普發2千元 市府籲11／27最後期限 15:402021/11/25 生活 中山聯盟組詐團被抄 再逮殺警共犯 04:102021/11/25 社會新聞 高雄推「囤房稅」 陳其邁：落實居住正義 09:232021/11/25 區域情報-高雄 《金融股》兆豐金力挺綠電 惟前10月獲利動能敬陪末座 09:262021/11/25 財經 超商黑五快閃 最高享買1送1 莊園咖啡買2送2 地瓜包子第2件5折 04:102021/11/25 時尚消費 財經熱門新聞 快拿發票對獎 9-10月千萬獎號出爐 - 財經 力積電申購首日爆量逾41萬張 還有這檔抽中9萬入袋 - 財經 超幸運！到萊爾富只花150元 中發票千萬大獎 - 財經 你花28元買御飯糰？7、8月千萬大獎還有5張沒人領 - 財經 台獨頑固分子 國台辦：還會有別著急 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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