疫情讓各大餐廳名店年度業績大受影響，為了擴大業務版圖，家樂福率先推出200多道年菜，其中包括名店聯名年菜增2成，包含彭園、佬港冰室、狀元油飯、逸香齋、老協珍、鼎泰豐、大楊梅鵝莊等，推出更符合CP值的套餐組合，比例較以往提升近25％，且呼應小家庭需求年菜組合相較去年亦增加2成。

家樂福根據外部數據指出，冷凍年菜市場大約占年菜市場的60％，約有20到30億的銷售市場，今年因為疫情影響，家樂福推估消費者會有五大消費趨勢包含「吃巧、健康、美觀、快速、素食漸夯」，為符合消費者精緻吃巧與多樣的需求，家樂福今年自辦「家樂福饌食大賞-年菜」，評比近100道的賣場年菜。

今年年菜組合相較以往提升20％，與名店聯名的年菜品項，包含彭園、佬港冰室、狀元油飯、逸香齋、老協珍、鼎泰豐、大楊梅鵝莊等，也推出更符合CP值的套餐組合，組合套餐比例較以往提升近25％，另外看準素食商機品項也提升超過20％，更獨家與連續四年榮獲台北米其林推薦的蔬食餐廳祥和合作推出精緻年菜組合，以滿足各式消費者的採購需求。

同時，家樂福年菜預購配合雙12推出快閃促銷，除了原DM 滿1500元送100元現金折價券，12月10至12月12日三天再加碼送12000點紅利點數，讓年菜採購省荷包。

家樂福發現近年台灣人愛吃鍋的特性也延伸到年菜上，熱騰騰的鍋不僅方便更有「團圓」的好兆頭，讓「湯鍋羹」成為年菜的暢銷品項之一，包括「全雞」料理、順應小家庭趨勢套餐主打4-6人的年菜組合，更與名店共同推出超過20組套餐選擇，聯名年菜提升20％。

此外，近年蔬食人口有逐漸成長趨勢，潛在客群超過640萬人，今年素食套餐的品項相較於去年提升20％，其中最具亮點的是獨家與連續四年榮獲台北米其林推薦的蔬食餐廳祥和合作推出精緻年菜組合，其他還有十芳苑、崇華齋、郭老師、歐米市集的素食套組等。