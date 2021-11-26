吸引力集團旗下烏日區「ATT購物商場」約1.53萬坪的購物專用區土地，今年9/9公開標售，頓時成為不動產業界矚目的焦點。不過，負責招標案的普華國際指出，因為兩大原因，原訂今（26）日上午10點開標，確定將順延二個月、至明年1/21開標。

由於今年大型土地交易火熱，加上本案是台中稀有的大面積逾萬坪完整土地，據悉，目前已有壽險集團、重量級建商、物流倉儲業等五組人馬領取標單，競爭激烈！

普華國際不動產總經理田揚名指出，本案鄰近三鐵，交通便利，約1.53萬坪大面積土地可供零售業、休閒服務業、娛樂服務業、金融保險及不動產業等商業使用。惟業主一旦標得土地，加上硬體投資建設，未來總投資金額動輒逾百億，除非是資金雄厚的壽險集團，否則都會需要向銀行辦理大額貸款，且20億元以上的貸款，還需總行批准，時間至少要兩個月。

此外，廣三百貨集團日前已與交通部鐵道局完成簽約，要在高鐵台中站前打造總營業面積高達10.6萬坪、全台灣營業面積最大的「高鐵娛樂購物城」！本案屬於購物專用區土地，未來只能開發停車場、零售業、休閒服務業、娛樂服務業等商業用途，但領標業主考量到，未來烏日區已有「高鐵娛樂購物城」、是否還需要再投資開發一座購物中心？

據悉，由於本案適用的是10多年前的都市計畫，許多法令早已不合時宜，有意投標的業主紛紛從旁打探，看本案未來是否有機會透過都審增加經營項目，例如開發住宅、商辦、倉儲物流等，讓大面積土地開發案更多元化、更具彈性。但是，這些都需要時間評估，吸引力集團兩周前決定通知已領標的五組人馬，將開標日期延後二個月，順延至明年1/21開標。

普華國際受吸引力集團委託，負責標售烏日區「ATT購物商場」土地，總面積廣達15290坪，土地鄰近捷運烏日站與台鐵新烏日站及高鐵台中站，由於土地面積完整廣大，加上周邊交通便利，業界私下推估，底標應在40～50億元之間。

台中房仲業者表示，今年大型土地交易熱絡，不少壽險集團、重量級建商因口袋現金充裕、爭相搶地，進而推升地價創新高，本案具備置產效益，可望成為大型建商、壽險集團競逐的熱門標的。