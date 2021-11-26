據《路透社》報導，有鑑於才剛被辨識出的新變種新冠病毒「B.1.1.529」，目前正在南非大流行中，且該病毒恐嚴重削弱疫苗的效力並再度引爆大流行；英國政府25日宣布，將暫停南非等6個非洲國家的航班飛往英國。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）表示，名為「B.1.1.529」的變種病毒，擁有棘蛋白與原始冠狀病毒的棘蛋白不同；但現有疫苗卻是依據原始病毒的棘蛋白所研發，這恐讓疫苗的效力大減。

英國衛生安全局副醫療官哈里斯（Jenny Harries）警告，這是迄今所發現最具威脅的變種病毒，目前正進行緊急研究，試圖了解其傳染力、嚴重程度與對疫苗的影響。

由於該變種病毒本週才首度曝光，加上目前正肆虐南非；讓英國政府快刀斬亂麻，宣布自25日0時開始，禁止來自南非、納米比亞、波札那、辛巴威、賴索托與史瓦帝尼等國的班機飛入英國。從這些國家返回英國的旅客，必須進行隔離。

相較於Delta病毒在英國爆發病快速取得主導地位，英國此番防堵速度無疑更快。英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，「目前已知該病毒會出現大量突變，可能是Delta變種病毒的2倍突變量。這代表牠更具感染性，而我們現有疫苗的效果可能很差」。

賈維德表示，雖然還需要更多的研究；但作為預防措施，限制航班有其必要性。倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）也證實，「B.1.1.529」的棘蛋白變種數量前所未見，南非病例正快速攀升，英國政府限制航班的舉措可謂謹慎。

不過，目前仍沒有具體數據證實該病毒傳染力，或是疫苗已經不堪使用，現在談風險評估都還過早，無須過度恐慌。《路透社》也引述科學家說法，表示仍須進一步的實驗才能確定疫苗效力受影響的程度。

25日稍早，南非科學家證實在該國發現少量的新變種病毒，目前正研究其影響。無獨有偶，波札那與香港也發現此一病毒；所幸，英國仍未有確診病例。