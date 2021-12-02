大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉今天（2日）在接受央視採訪時透露，中國正在快速推進Omicron 疫苗研發。

鄭忠偉表示，我們對Omicron這個新的變異株的認識剛剛開始，但是現在初步可以判定的就是這個毒株的傳播能力是增強的，目前看這個傳播力可能比Delta還強。至於它現在是不是會有免疫逃逸，就是所謂的疫苗是無效，目前還不能下這樣的結論。我們認為現有的大多數疫苗還是有效的，它可能會有一定逃逸，特別是對預防感染的作用會有一定的下降，但是我們可以初步判斷它預防重症、預防死亡的效果應該還是明顯的。

鄭忠偉介紹，中國疫苗對不同區域流行的各種主要變異株造成的感染和感染後的再傳播均有明確效果，對預防重症和死亡有顯著效果。但為了做到有備無患，各疫苗研發單位已經針對各種變異株疫苗開展了一系列工作。

鄭忠偉說，實際上從出現第一個病毒變異株開始，我們針對變異病毒毒株疫苗的技術儲備就已經開始了。當出現新的變異株以後，很快就可以開展針對新的變異株疫苗的研發，當時在Delta成為主流行株的時候，我們很多滅活疫苗企業、重組蛋白疫苗企業、載體疫苗企業、核酸疫苗企業都已經把針對Delta的疫苗研制出來了，有部分已經進入臨床了。我們就是一個目的，「備」但不一定用，除非現有疫苗完全無效，我們現在也在快速推進Omicron 各條路線的疫苗研發，有備，需要用到的時候我們才能夠用得上。