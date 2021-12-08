全美已有近1/3州發現Omicron變種足跡

Omicron新冠變種病毒傳播力超強，已在世界超過50國蔓延，令防疫專家頭疼不已。然而，如今科學家說，他們發現了「隱形（stealth）」版Omicron，利用聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，也無法分辨它和其他變種病毒株的不同。

據《衛報》（The Guardian）7日報導，隱形版和一般Omicron有許多共同的突變，但由於缺乏特定的基因變異，因此讓實驗室難以靠PCR檢測出來。研究人員說，目前說這種新Omicron會不會以和一般Omicron同樣的方式傳播還太早。不過，由於這種「隱形」版有基因獨特性，因此表現也可能不同。

而隱形版Omicron最初是在近日從南非，澳洲和加拿大提交的新冠病毒基因組中發現，雖然目前辨識出7宗病例，但它可能已傳播得更廣。隨著發現新型Omicron，促使研究人員將B.1.1.529 譜系分為標準 Omicron，也就是BA.1，而更新的變體則稱為BA.2。

倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）說，Omicron內有BA.1和BA.2兩種譜系，在基因上相當大的差異，而行為也可能不同。