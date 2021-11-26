靶材大廠光洋科(1785)經營權風波持續延燒，公司派對此表示，近日來已陸續接獲包括台積電、聯電旗下宏誠創投、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚等往來合作客戶信件，肯定馬堅勇所帶領的技術及經營團隊，希望經營團隊人事爭議能盡快平息。

對於台鋼派指控馬堅勇發信給全體員工、違法要求組成收取委託書小組，光洋科發布重訊澄清，馬堅勇並未發信給公司全體員工、亦未指示本公司員工組成收取委託書小組，強調公司經理人對公司暨員工管理及營運均恪遵法令，嚴禁有任何違法或不當行為。

台積電在信件表達2點立場，表示光洋科除了長期提供台積電鋼管回收及先進靶材等服務，由馬堅勇領導的光洋科技術團隊亦同時進行多項技術合作，對公司在先進晶圓製造及循環經濟面向上有顯著貢獻與績效。

為確保可靠的在地供應及專業技術合作延續，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方亦能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

台積電在信件中表示，公司認為穩定且值得信賴的供應鏈夥伴，為支持及強化公司競爭優勢的重要關鍵因素。因此，對供應鏈夥伴經營與技術團隊的穩定運作，將持續關注並提供協助。衷心期盼光洋科目前的經營團隊人事爭議事件能盡快平息，並回歸正常及穩定營運。