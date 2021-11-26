因市場擔心，南非冒出的新變種病毒株可能會打亂全球景氣復甦腳步，因此日股受到重創。26日早盤結束時，日經指數收28779.63點，大跌719.65點或2.44%。東證收1987.47點，也跌38.22點或1.89%。

分析師認為，在日股沒真正重返3萬大關前，基本面都不能算是強的。所以利空消息一出，也讓接近3萬點的日經立刻重挫。所以，除了新病毒的負面消息外，獲利回吐也是部份原因。

盤中，大型類股疲弱，快時尚大廠迅銷跌3.13%，滿手全球新創公司股票的軟銀跌5.04%，同時，半導體機台製造商東京威力科創也跌2.62%。

航空、鐵路族群也孱弱不振。全日空大跌超過5%，因為脫手可轉債之故。京成電鐵也跌4.63%。

重工業者IHI跌5.32%，是日經指數中跌幅最大的，其次是太平洋金屬跌4.77%。

不過，星辰一度逆勢上漲3.26%，以及太平洋水泥因業績表現出色，也曾漲近1%。