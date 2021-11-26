翁茂鍾案遭監察院指涉參與不當宴飲的律師吳孟勳，認為監察院不實指控、侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另監察委員高涌誠等人連帶求償100萬元，台北地方法院26日傳訊翁作證，翁說當天並沒有與吳吃飯。

台北地院開庭，傳喚翁茂鍾、律師陳永昌作證，翁說筆記本的內容是他祕書記錄的，是當天他計畫要到台北可能拜訪的對象及朋友，不是約一起見面，且筆記本上的順序和時間也不一定，他當天沒有和吳孟勳律師及石木欽一起見面

翁說佳和案他委任陳永昌律師當辯護人，陳再找同事務所的吳孟勳共同委任，委任前他不認識吳孟勳」，他也沒有單獨找吳孟勳在外面吃飯、聚餐，況且他討論案情通常會到律師事務所找陳永昌。

律師陳永昌作證指出，派案給吳孟勳之前，吳不認識翁茂鍾，且依他事務所的慣例，除非他主動邀約，否則受雇律師不會單獨和當事人出去聚餐，且他很確定吳孟勳不會單獨和翁茂鍾吃飯。

北院今傳喚翁及律師陳永昌、黃泰鋒和最高行政法院前院長林奇福出庭作證，但林、黃未出庭，至於監察院代表傳喚石木欽作證部分，將由合議庭再評議討論。