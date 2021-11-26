全球通膨隱憂再現，疫情重組全球供應鏈，也激勵原物料大漲，在萬物皆漲的年代，台北市的大樓、公寓及小宅，房價也全面開紅盤！所得有限的受薪階級恐怕愈來愈追不上飛漲的房價。

今（26）日台北市政府地政局公布今年8月台北市的交易量、平均房價，其中交易量增加8.03％；住宅價格指數，則全面上升0.49％。

市府地政局今天公布最近一期(110 年 8 月)實價登錄資訊顯示，交易件數 995 件，較 7 月增幅 8.03%；交易總額 為 252.57 億元，較 7 月 增 幅 12.65% 。

住宅價格指數方面，為107.95，較7月上升.49％。

地政局指出，8月實價登錄量價動態，全市交易量共995 件，較7 月921 件增加74件，增幅 8.03% 惟較去年同期1318 件仍減24.51%；交易總額為252.57 億元，較7 月224.20 億元增加 28.37億元，增幅12.65%，較去年同期 339.70億元減幅25.65%。

在12 行政區中，8月交易量有8 區增加、4 區減少，交易量增幅最大為士林區，較7 月增加 61.02%，減幅最大為大安區，較 7 月減少 20.79%。

各行政區交易總額依序由中山區(41.06 億元)、內湖區(35.76 億元)及大安區(29.69 億元)位居前 3 名。

總額最少為萬華區，僅10.01 億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，相差約3.1倍。交 易總額增幅最大為大同區，較7月增加77.38%，減幅最大為大安區，較7 月減少26.40%。

值得注意的是今8 月全台北市住宅價格指數 107.95，較7月107.42上升0.49%，較去年同期 104.89上升2.92%；標準住宅總價1710 萬元，標準住宅單價每坪54.46 萬元。大樓住宅價格指數109.84，較7 月108.90 上升0.86%；公寓住宅價格指數106.24，較7 月105.86 上升 0.36%；小宅住宅價格指數 105.72，較 7 月 104.46 上升 1.21%。

地政局指出，觀察月線、季線及半年線趨勢，全市、大樓、公寓及小宅價格皆呈走升。