台股加權指數2日開在17575.91點，呈現小跌，權王台積電（2330）開高在605元，晶圓代工大廠聯電（2303）股價亦同步上漲，半導體族群相對大盤強勢，但受疫情變化影響，航空雙雄早盤股價下跌2～3％，個股漲跌互見，台股早盤在平盤附近震盪。

受到美國出現首起Omicron新冠肺炎變種病毒確診案例、聯準會主席鮑爾轉趨鷹派的衝擊，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數同步跌破關鍵移動平均線。

道瓊工業平均指數12月1日終場下挫1.34％（461.68點）、收34022.04點，創10月4日以來收盤新低，跌穿200日移動平均線（34360.94點）。那斯達克指數下挫1.83％（283.64點）、收15254.05點，創10月27日以來收盤新低。費城半導體指數下跌0.59％（22.47點）、收3810.75點。

第一金投顧指出，短線急跌伴隨而來的急彈為必然，市場仍對於新變種病毒帶來的影響呈現信心不足的情形，因此，短線上建議大盤站穩所有均線，才能轉為多方攻擊型態，若跌破季線，則大盤將轉弱，在櫃買市場亦然，以月線防守點。

若大盤轉為多方攻擊型態，建議伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸、第三代半導體等相關概念股。

另外一方面，由於新變種病毒的出現，使得全球供應鏈再度顯現不確定性的斷鍊風險，加上歐美經濟復甦，民眾深怕缺貨提前消費，使得2022年上半年庫存調整的風險降低，晶片缺貨緊張狀況，將至少延續至2022年上半年，本益比偏低的晶圓代工和封測價值浮現，可留意聯電、力積電和日月光等個股。