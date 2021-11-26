大立光(3008)持續執行庫藏股，今天再公告買進庫藏股47張，累計實施庫藏股至今已買回自家股票580張，不過，受到台股重挫拖累，大立光今天股價下跌25元，以2025元作收，再度面臨2000元關卡保衛壓力。

為維護公司信用及股東權益，大立光10月25日董事會通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，而大立光也說到就做到，今天再公告買進庫藏股47張，每股平均價格為2040.96元，買回股份總金額為9592萬5000元自10月26日至今11月26日，短短一個月4度執行庫藏股。

大立光分別於10月26日實施當天買進200張，買回總金額為4億3226萬5000元，買回平均價格為2161.33元；11月10日第2次公告買回83張庫藏股，買回總金額為1億7164萬元，每股平均價格為2067.95元，第3次買回250張、總金額為5億1281萬5000元，買回平均價格為2051.26元，以及今天買回47張、均價2040.96元，買回金額僅9592萬5千元，以總斥資金額12億1264.5萬元換算，平均成本僅2090.76元。