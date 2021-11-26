新北市淡水區長巫宗仁率全國368鄉鎮市區之先，結合聯合國永續發展指標（SDGs）推動區政，7年內成功使淡水蛻變成為「卓越永續」、「健康環境」、「高齡友善」、「文化平權」、「安全宜居」之永續發展的城市，並獲選為2021年全國百大MVP經理人。

新北市淡水區長巫宗仁獲選為2021年全國百大MVP經理人。（淡水區公所提供）

經理人月刊每年從各大企業及政府部門中選出當年度100位傑出專業經理人，表彰在各專業領域的貢獻及績效。巫宗仁區長感恩新北市政府全方位的協助、淡水區公所團隊充滿源源不竭的熱忱，以同理心為民服務、推動各項建設，是團隊優異的表現才能獲此殊榮。

淡水區公所表示，這幾年的進步和改變，大家有目共睹，巫宗仁結合聯合國永續發展指標（SDGs），以社會永續、環境永續及經濟永續三大面向推動區政，從路平、燈亮、水溝通的基礎工程、公共空間改善的硬體建設，到文化藝術的扎根、觀光產業的發展、廣設共融﹙全齡﹚性遊具、環境保護、節能減碳、性別平等、老人及弱勢關懷的服務及防災﹙防疫﹚的超前部署等，績效卓著，並獲得多項全國首獎的肯定。

2020年榮獲衛福部健康城市卓越獎（全國第一），2017年獲得環保署「建構寧適家園-營造友善城鄉環境計畫」拔尖級全國第一名及800萬元補助，2018年獲得台灣城鎮品牌獎，2020年榮獲經濟部台灣經典小鎮授證，巫宗仁區長強調未來仍將持續從全球視野、在地思考的方向，推動淡水成為永續發展的城市，讓市民在此安居樂業。