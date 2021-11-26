化工、航運事業活絡升溫，東鹼（1708）前三季獲利3.29億元，年增225％，EPS1.32元。東鹼表示，全球肥料需求高，今年4月開始主要市場氯化鉀價格指數急速飆升，因需求持續強勁，價漲趨勢預計將至少延續到明年第一季。因應原物料漲價，全球硫酸鉀出廠價亦隨之調漲。

此外，東鹼15艘輕便型散裝貨輪全數營運中，目前營收佔比近36％。BHSI指數至今約有139％漲幅，整體漲勢直至聖誕節假期前才見修正，公司船隊今年陸續換約者均受惠；惟受疫情影響，優質船員緊缺導致船員薪資及換員成本也大增，此為較長遠影響。

東鹼預期，2022年輕便型海運市場行情可望在假期結束後延續。若疫情穩定，各國經濟活動恢復，船舶運力提供上升，明年散裝市場行情，與今年第四季相比雖會回檔修正，但仍有一定支撐。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，約98％外銷，以分散市場銷售為策略；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊及純鹼貿易。

據全球肥料協會統計及其他市調資料，2020年全球鉀肥銷售約7600萬噸，硫酸鉀約800萬噸，每年成長2～3％。氯化鉀、硫酸鉀價格及貨櫃運費均創近年新高；高漲的原物料及運費對價格競爭不利，也對利潤造成衝擊。

東鹼指出，全球貨櫃輪主要航線運價依舊看回不回，運價持續墊高，且因疫情影響許多港口碼頭運作效率降低，缺櫃、缺艙、缺車、缺工、塞港及塞船成常態。預估2022年全球硫酸鉀市場需求仍將穩定成長，為減緩原物料及運費仍居高不下衝擊，將更積極推動散裝船運的訂單與出貨機會。

此外，東鹼15艘輕便型散裝貨輪主要為28000DWT～38000DWT範圍的散裝貨輪，以短、長期租約錯落方式出租以平衡季節性及景氣循環影響。輕便型散裝輪因其可航行的河／海域相較海岬型巴拿馬極限型等散裝貨輪為廣，租金相較其他船型散裝貨輪都較為穩定。