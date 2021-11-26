近日歐美股市漲多拉回、兩岸政治風險增溫，影響台股震盪，凱基開創基金經理人顏克丞指出，所幸台股基本面佳，10月外銷訂單同比維持正成長，且累計今年前10個月外銷訂單約5407億美元，較2020年同期增加1254億美元、年增30.2％，加上新台幣續強環境，目前台股仍力守季線以上。

顏克丞表示，伴隨市場熱議元宇宙、低軌衛星等題材，觸發電子股迎接科技新紀元，仍可望醞釀向上攻堅力道，惟須留意高通膨環境下，市場波動度加大，維持均衡布局為上策。

顏克丞指出，市場熱議的元宇宙題材，在近幾年電子權值股的產業發展軌跡中可見，舉凡供應鏈上游的矽晶圓、晶圓代工、光電等族群，或是下游的網通、工業電腦等族群，透過虛實技術的整合，觸發產業生態圈的演進，整合新科技的應用方式，即為元宇宙題材的領域。

國際半導體產業協會也預期，2021年全球矽晶圓出貨量將創下歷史新高、成長動能續強並將延續至2024年，預期矽晶圓供不應求促價格續漲，全球矽晶圓產業前景持續看旺。展望未來，在通膨、油價、國際政經議題等變數下，布局電子類股時仍採取大型股為優先的策略為主軸。