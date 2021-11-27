通膨，近期頻繁登上各大國際媒體頭條。全球通膨壓力不斷升溫，代表物價高漲，但荷包縮水，貨幣價值貶值，購買力持續下滑。

對此，各國央行趨向貨幣緊縮政策，美國聯準會（Fed）本月宣布開始縮減購債，預計明年（2022）將升息，甚至可能加快升息速度。

不過，《CNBC》報導，通膨雖然來了，對每個人的影響卻不盡相同；以及，有些員工想「通膨」為由要求加薪，又是否可行？

通膨的兇手、影響不同...捨棄這些需求，或可減輕衝擊

美國通膨率10月衝高至6.2％，是30年來最高。雖然整體數字上升，但消費者物價指數（CPI）考慮許多因素，其中一些對成本上升的「貢獻」更大。紐約消費金融服務商Bankrate經濟分析師漢姆瑞克（Mark Hamrick）解釋：「對多數人來說，他們要買的東西漲價了，但各層面的影響不太一樣。」

《ABC News》指出，萬物齊漲，但能源、汽油和二手車的成本漲幅最大，推高整體價格。過去一年，10月能源價格大增了30％，汽油更是上漲50％，二手車漲幅約達26％；若跟前一個月（9月）比較，能源上揚4.8％，汽油價格漲6.2％，食品上漲0.9％，家庭食品上漲1％。

《財星》（Fortune）進一步報導，對漲價感受最深的，是低收入家庭，加劇「貧者越貧、富者越富」。原因是，富人通常擁有更能抵禦通膨的資產，例如，金融市場蒸蒸日上、房地產價格趨於升值、租金收入可以依據生活成本上漲來調整，避險機制則是另一手法，像是把資產轉移到國外、貨幣市場避險，或​​購買黃金和加密貨幣。

但，難道市井小民就只能任由通膨擺布嗎？分析師漢姆瑞克認為，「數據沒有講出每個人的故事」，因此，不代表大家的個人成本都會跟著飆增6.2％。

他舉例，若想減輕通膨的衝擊，可以先暫緩買車計畫，或減少需要付出更高燃料費用的旅行，如此，便能避開造成通膨漲幅最大的兇手。「去年，不是每個人都有搭飛機或買二手車，」德銀證券高級美國經濟學家萊恩（Brett Ryan）補充。

財經網站《MarketWatch》報導，感恩節將至，美國研調機構Numerator調查350名購物者，為了減少開支，有高達4分之1的人今年將捨棄紅酒、啤酒、烈酒；5分之1的人選擇刪減賓客名單；甚至，10分之1的人乾脆割捨幾乎與感恩節畫上等號的「火雞」，美國農業局（American Farm Bureau）指出，火雞比去年貴了24％，是感恩節大餐中漲幅最兇的食物。

與其要求加薪，不如精進表現

通膨站上新高點，薪資增幅卻跟不上。《CNBC》引述美國勞工部數據，指出10月平均時薪年增4.9％，實質薪資卻是年減逾1.2％。不過，就業諮詢機構Indeed Hiring Lab經濟學家康克爾（AnnElizabeth Konkel）仍不贊同員工藉此要求加薪，因為公司也正受通膨之苦。

她與美國人力資源管理協會（SHRM）人資經理杜尼（John Dooney）一致認為，更好的辦法，是反思自己的工作表現，也就是透過績效考核，向主管展現價值。杜尼表示，他看到的是更多願意獎勵員工的策略，這樣，雙方都有益處。

此外，經濟學家預期經濟終將穩定，並持續復甦，因此，若沒有獲得加薪，專家建議也別急著離職，至於對商品的需求，若非急迫，或可先暫時捨棄，忍一時，便可減緩通膨巨獸造成的影響。