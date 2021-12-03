全球通膨高漲，台灣物價不斷上漲，不少業者難敵食品原料漲幅，無奈調漲產品價格應對，全國公務人員協會前理事長李來希今（3日）貼出芭樂照片，指2顆芭樂竟要價260元，感慨「老百姓想吃顆芭樂，都要忍痛咬牙，咬到嘴巴歪」。

李來希在臉書發文，芭樂1斤120元，買2顆要價260元，老百姓想吃顆芭樂，都要忍痛咬牙，要到嘴巴歪，民生物價漲翻天，食、衣、住、行、育、樂，樣樣要錢樣樣漲。

李來希針對薪資調整表示，明年軍公教人員調薪4%，稍稍緩和物價上漲壓力，但退休人員不僅凍漲，竟還要再減1.5%，痛批「國家政策慌腔走板到這麼麻木不仁的地步，乎復何言？」。

李來希指出，退撫所得要能維持購買力，這是世界各國退休制度的通例，「為什麼我們要反向操作，而且只針對退休的軍公教人員？為什麼？為什麼？為什麼？」。

底下留言回應，「真的是很芭樂」、「最近芭樂直直漲，史上最貴不為過」、「真正是貴森森，物價今年確實漲很多」、「感覺現在很多水果都好貴」、「好貴哦」、「抵制不要買就可以了」。