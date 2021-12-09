金門年度旅遊強檔「老兵召集令」主題活動，昨迎來第3000名報到老兵李國智，特約店家「圓頭肉乾」熱情贊助加碼禮「全牛火鍋餐」1桌。（金門縣府觀光處提供）

金門年度旅遊強檔「老兵召集令」主題活動，昨迎來第3000名報到老兵李國智，特約店家「圓頭肉乾」熱情贊助加碼禮「全牛火鍋餐」1桌。喜出望外的他開心表示要與家人分享，好好品嘗金門的美食和人情味。

一連進行2個月的2021金門老兵召集令，已進入活動尾聲，第3000名跨海報到的53歲老兵李國智，在1982年曾於金門第2士校受訓1年。他開心表示，這項活動很有意義，吸引老兵重返昔日戍守的前線，往日軍旅生活點滴，酸甜苦辣教人難忘，明年還要揪同袍再回來走走看看。

「圓頭肉乾」負責人薛承琛表示，3軍官兵曾是金門經濟的源頭活水，縣府的「老兵召集令」活動獲得熱烈回響，帶來許多溫馨、懷舊的話題，讓金門旅遊更加豐富多樣，也為金門觀光帶來振興的活力。

觀光處副處長許績鑫表示，今年活動特約商店高達201家，很多舊地重遊的老兵在社群上貼文：「受到特約商店的熱情招待，很感動！」，縣府樂見業者熱情響應年度大型活動，共同攜手拚觀光、拚經濟。

「金門老兵召集令」活動自10／15至12／15，只要曾經在金門服役且已退役的老兵，備妥佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領老兵限定專屬禮。相關活動資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

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