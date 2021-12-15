金門縣衛生局今天宣布，已完整接種新冠肺炎疫苗滿5個月的民眾，可前往衛生福利部金門醫院接種第3劑追加劑（莫德納），提醒符合的鄉親盡快接種，以提升自我保護力，避免感染後重症之發生。

衛生局說明，各廠牌新冠肺炎疫苗接種後之免疫保護力會隨時間而逐漸下降，加上新冠肺炎病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種2劑疫苗，仍可能因免疫保護力不足導致染疫，建議符合接種間隔之民眾可接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

該局指出，目前金門提供接種第3劑莫德納疫苗追加劑的指定院所為衛生福利部金門醫院，12月份門診時間為17及24日上午，呼籲符合資格之民眾可逕行上網預約掛號接種。

衛生局也提醒符合資格民眾前往接種時，應備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，並於接種前說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。未來縣府將視接種人數、服務量能滾動式檢討增加第3劑接種服務院所。

衛生局另提醒10月1日起也開始接種流感疫苗，接種流感疫苗應與新冠肺炎疫苗間隔至少7天，同時疫情期間應落實勤洗手、戴口罩、室內外應保持社交距離，減少不必要的活動和集會，配合各項防疫措施，共同守護金門。