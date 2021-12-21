歐盟批准Novavax公司開發的NVX-CoV2373成為第5種新冠疫苗，適用人群在18歲以上。Novavax疫苗採用蛋白質次單位，與現有的幾種疫苗技術不同。由於Omicron變種迅速傳播，歐盟希望新的疫苗能夠幫助扼止疫情。

半島電視台(Aljazeera)報導，歐洲藥品管理局(EMA)表示，兩項大型研究顯示，Novavax疫苗的功效達到90%，效果相當不錯，但是目前對於Omicron變種病毒的功效仍然未知，因為疫苗測試時，Omicron還沒有出現。

EMA表示：「經過仔細評估，人體藥物委員會 (CHMP) 一致得出結論，該疫苗呈報的數據是可信的，符合歐盟的有效性、安全性和品質標準。」

Novavax 表示，從明夫 1月起，就可開始向歐盟27個成員國提供疫苗，總數多達2 億劑。

歐盟委員會表示，在明年第一季度訂購了2700萬劑，足以接種給1350萬人。

在亞洲，Novavax疫苗上個月在印尼獲得第1個國家級批准，目前正在等待日本的審批，如果也獲通過，將由武田製藥負責在日本的生產和分銷工作。

世衛組織WHO也發給了全球最大疫苗製造商-印度血清研究所 (SII) Novavax 疫苗的緊急生產許可，可快速的為印度與其他較貧困國家提供大量疫苗，扼止當地疫情。