11月25日，中國國防部新聞發言人吳謙表示，中俄兩軍關係沒有最好，只有更好；中俄軍事合作沒有休止符，只有進行曲。吳謙還談到了於本月舉行的中俄兩軍2021年度聯合空中戰略巡航，此次巡航也是中俄第三次進行聯合空中戰略巡航。

11月19日，中俄兩國國防部同時宣佈，中國空軍和俄羅斯空天軍在亞太地區組織實施了聯合空中戰略巡航。中方派出2架轟-6K轟炸機和俄方派出的2架圖-95MC轟炸機組成聯合編隊，在日本海、東海有關空域進行了聯合巡航。俄羅斯空天軍派出了由蘇-35組成的戰鬥機編隊為轟炸機護航，同時還派出了1架A-50U預警機在空中對各架戰機進行了指揮。在東海上空，中國空軍也出動了蘇-30戰機為巡航編隊護航。

央視新聞報導，此次聯合空中戰略巡航航程約2000公里，持續了10個多小時。中俄兩國軍方都表示，在飛行期間嚴格遵守了國際公約和通行慣例，未進入其他國家領空。

●戰略巡航的內容是什麼？執行哪些任務？

此次戰略巡航是中俄兩軍開展的第三次聯合空中戰略巡航，也是中俄兩軍年度合作計畫內項目，不針對第三方。外界好奇，中俄聯合空中戰略巡航的內容是什麼？主要執行哪些任務呢？

央視新聞引述大陸軍事專家王明亮解讀稱，空中戰略巡航，這是第二次世界大戰結束以後大國使用空中力量的一種方式。主要使用遠程轟炸機進行大航程、大區域的飛行。一般都是選擇國際空域，進行比較長時間的飛行，顯示它的存在。

王明亮指出，其任務一是帶有訓練的性質，就是我的飛行員要熟悉航線、熟悉今後的發射陣位，對通信導航保障等一系列東西進行操作訓練。二是在一些重要的國際公共空域要建立我們的存在。第三還有一個任務，就是如果跟相關潛在對手出現一些矛盾特別僵化、甚至激化的情況下，它也是一種施加必要壓力的一種手段。

★為何選擇轟-6K與圖-95MC執行任務？

此次中俄聯合空中戰略巡航，中方派出了2架轟-6K轟炸機，俄方派出的是2架圖-95MC。那麼，為什麼要選擇這兩款戰機執行巡航任務呢？

王明亮指出，轟-6K與圖-95MC有共同特點。第一都是遠程打擊兵器，都是屬於戰略巡航的主角，就是遠程轟炸機，載彈量都比較大，而且可以實施遠程打擊。第二是航程都比較大。圖-95是航程超過1萬公里，非常了不起。而且現在可以攜掛射程兩三千公里的巡航導彈。轟-6K是解放軍空軍目前階段航程最大的遠程打擊兵器，也可以飛得比較遠。所以說選擇這兩個飛機就是這麼一個考慮。

★三次巡航為何都在日本海、東海有關空域？

除了此次聯合空中巡航，中俄兩軍還曾在2019年7月和2020年12月組織實施過兩次聯合空中戰略巡航。而三次聯合巡航的區域都是在日本海、東海有關空域，這是為什麼呢？

王明亮分析，其實這個區域就是東北亞。東北亞是整個西太平洋地區一個非常重要，也很特殊的一個區塊。它有三個多，第一就是大佬多。亞洲最強的幾個國家經濟體都在東北亞，包括中國、日本、韓國。俄羅斯雖然不是亞洲國家，但是它有一大部分也在遠東地區。第二個軍力強。這幾個國家的軍力在亞洲都是數得著的。還有美國在這裡駐軍，美國在西太平洋地區的主要基地全集中在這。第三個糾紛多。日韓之間的矛盾、日俄之間的北方領土之爭、中國跟日本之間的釣魚島之爭，還有朝鮮半島的南北之爭，再加上緊挨著的台灣問題。所以這個地方是影響西太平洋地區安全穩定很重要的區塊。

「可以說東北亞不穩，亞洲不穩，世界可能都得亂。」王明亮表示，「所以說這是中俄兩國共同關切的一個利益區。我們有責任有義務來維護這個地區的和平與穩定。所以說我認為聯合循環行動也是有這麼一個戰略考量在裡面。」

★今年10月 中俄首次舉行海上聯合巡航

在中俄兩軍2021年度聯合空中戰略巡航之前不到一個月，中俄還剛剛舉行了首次海上聯合巡航。

當地時間10月14日至17日，中俄「海上聯合-2021」軍演在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域舉行。演習結束後，雙方組成聯合編隊，開啓了首次海上聯合巡航。中俄雙方共10艘艦艇參加了此次聯合巡航，其中包括去年新入列的新型導彈驅逐艦南昌艦。中俄艦艇編隊自彼得大帝灣海域出發，橫渡日本海，經津輕海峽進入西太平洋，穿越大隅海峽後抵達東海海域。聯合巡航期間，中俄雙方組織了聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等課目的演練。10月23日，聯合巡航圓滿結束。

★中俄軍事合作 開創國際安全合作新模式

11月23日，中俄兩國國防部長舉行了視頻通話，除了就今年中俄海上、空中聯合巡航進行總結外，還提到將繼續加強聯合巡航等領域的合作，這對於中俄兩軍關係和地區安全局勢有著怎樣的意義？

王明亮認為，這是中俄兩國國防部長從7月份以來的第三次對話。前兩次面談，這次是視頻。這一次會談，陸方的海軍空軍的最高領導都參加，顯然對巡航這個話題談得比較深。從大的方面來說，就是反映了中俄全面戰略夥伴協作關係的一個深化和細化的問題。

王明亮表示，但是中俄雙方也都很明確的表態，彼此並不是一個軍事聯盟，這是一種很新的安全合作模式。兩個大國之間建立這樣一種既協作又保持各自獨立性的合作方式，對現在世界上盛行的那種捆綁式的、一個老大當家式的那種軍事集團，它會形成一種很有效的制衡，而且也是在開創一種國際安全合作的新模式。

王明亮表示，在東北亞有這麼一種格局，顯然對穩定地區的局勢非常有用。同時這種模式可能也能拓展到其他的領域。