行政院科技會報辦公室今日發布新聞稿表示，政院將於11月30日於台北遠東國際大飯店召開「台灣運動x科技產業策略（SRB）會議」，將邀請產、政、學、研界代表參加，共同研議發想運動科技產業未來發展。

科辦指出，資訊與通信科技（ICT）技術，已大量應用在科技觀賽、健身、競技、訓練等運動科技領域，以及健身環、虛擬教練、建構元宇宙（Metaverse）不可或缺的AR／VR（擴增實境／虛擬實境）等智慧育樂產品，未來將大舉進入民眾生活日常。

科辦說明，精準運動科學研究專案成果跨越生科、人文、運動領域，希望不只是幫忙訓練國手，也應促成跨域合作，發揮產業價值，邁向台灣2030願景。

科辦表示，這次會議將廣邀產、政、學、研代表，也特別邀請東京奧運鞍馬銀牌李智凱專屬教練林育信、我國網球好手盧彥勳、射箭好手雷千瑩等職業教練及運動員，從教練及選手角度，瞭解使用者對運動科技未來發展的期待。

科辦指出，當日會議將邀請大家，共同勾勒未來運動科技產業發展藍圖，歡迎有興趣的民眾，透過網路直播同步，參與這場運動科技盛會，會議成果將作為未來產業推動策略與方向參考。