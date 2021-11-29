通膨蠢蠢欲動，為穩定物價，行政院可望機動調降汽柴油貨物稅及小麥、牛肉等大宗物資關稅。財政部長蘇建榮今天表示，降稅行政院這一、兩天就會決定，只要跨部會會議決定調降關稅、貨物稅或營業稅的項目確定，財政部就會配合辦理。

立法院財政委員會審查財政部相關單位歲出預算，邀請財政部長蘇建榮列席並備詢。國民黨立委曾銘宗指出，前幾天主計總處預估消費者物價指數全年年增1.98％，實際上萬物齊漲，連各部會便當費用都調漲了。據他了解，小麥關稅6.5％，要調降到零，牛肉每公斤10元的關稅，要調降為零，但他也質疑，目前汽油貨物稅每公斤是6.83元，柴油貨物稅每公斤是3.99元，但卻規劃只各降稅一元，調降幅度夠嗎？

蘇建榮表示，降稅方案目前還沒有正式對外公布，調降項目到底是什麼，因為涉及到經濟部、農委會等部會，但只要在行政院跨部會和物價小組會議確定，財政部接到指令就會啟動相關降稅措施，一旦行政院政策決定，財政部馬上可以啟動，最快本周就可以進行降稅。