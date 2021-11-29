看好國人飲食對拉麵的喜愛，全家(5903)再度與日本拉麵名店「屯京拉麵」合作，並推出冷凍料理包，由於今年冬季氣溫偏低，全家預估，屯京拉麵系列聯名商品銷售業績可望再成長一成。

全家便利商店與日本排隊拉麵名店「屯京拉麵」自2019年開始合作，迄今已邁入第三年，推出的聯名系列鮮食受到消費者好評，每年創下近1億元的銷售佳績，其中，更帶動熱湯麵類商品業績翻倍成長，看好國人飲食對拉麵的喜愛，全家便利商店再度與「屯京拉麵」合作，爆款「東京豚骨風味拉麵」、「麻辣豚骨拉麵」12月1日強勢回歸，且瞄準居家自煮趨勢，消費者對冷凍食品需求增加，推出冷凍料理包「東京豚骨風味叉燒拉麵」、「麻辣豚骨叉燒拉麵」，於「全+1」Line社群電商平台開賣，消費者不用飛日本，在家就能享用口味道地的日式拉麵。

再者，「全家」觀察冬季蔬食市場對加熱型沙拉的需求，攜手「永豐餘生技」推出首款區域限定新品溫沙拉「地中海風味烤時蔬」、「青醬蝦仁通心粉」，讓喜愛蔬食、追求健康少負擔的消費者，在冬天能夠溫暖吃沙拉；此外，觀察消費者越來越關注飲品是否含有機能成分，為搶占健康機能飲商機，「全家」自有品牌FamilyMart Collection（下稱FMC）推出「Power能量水」、「玳玳花油切綠茶」，提供消費者在機能飲品項中有更多選擇。

全家便利商店10月合併營收為73.8億元，月增7.41%，年增0.82%，累計前10月合併營收為693.83億元，年減2.21%。