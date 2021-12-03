受惠半導體廠擴產，京鼎(3413)第三季以及前三季營運均創新高；第四季產業續旺有利業績再創高。展望明年，隨著半導體廠擴產未歇加上公司竹南新廠加入貢獻，法人預估公司業績可望再挑戰年增雙位數成長並再創新高。

隨著短期以及長期營運成長動能持續，京鼎本周股價持續上攻，股價強勢表現。

受惠美系半導體設備龍頭的強勁需求，京鼎今年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，創單季新高。第四季業績有機會再拚小增，今年業績確立創新高紀錄。

展望2022年，可望持續受惠半導體廠擴產，加上竹南新廠加入貢獻，該新廠預計在2022年第一季試產，明年下半年貢獻加溫，可望將帶動公司2022年營運有望續拚雙位數成長。

京鼎第三季營收31.82億元，季增5.84%，年增19.86%，創單季新高；毛利率26.22%；單季淨利4.29億元，年增28.8%，EPS 4.88元，創歷年單季新高；前三季稅後淨利11.29億元，EPS 12.91元，為同期高點。

法人預期，京鼎第四季業績持穩第三季的高檔水準，2021年全年營收將首度突破百億元，年增率將逾兩成，EPS估約18元。展望2022年，半導體擴產潮未歇，加上新廠效益，明年營收有機會維持雙位數成長動能，並挑戰賺進兩個股本。