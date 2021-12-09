越南廠區稼動率逐步回升至8成以上，羽絨衣廠廣越(4438)11月合併營收13.33億元，年增196.68%；廣越指出，營運谷底已過，第四季營收可望逐月提升。在服飾消費市場回溫，客戶訂單需求強，目前掌握的確定訂單已達明年6月，預估訂單則已看到明年第三季。

為滿足訂單需求，廣越指出，明年計畫產能擴充60條線，其中，約旦新廠就佔40條線，供貨給Nike、Adidas為主，估可為明年全年營收貢獻達5~6千萬美元。

廣越四大客戶中，Nike訂單動能強勁，有望達翻倍成長、Adidas增長無虞、Patagonia維持40-50%增長、VF小幅增長，其餘品牌部分如Aritizia與Under Armour皆維持雙位數擴張。

第三季因越南廠停工壓抑出貨動能，廣越指出，在遞延訂單出貨下，第四季將淡季不淡，且因為海運受阻，但耶誕旺季的需求緊急，因此客戶改採空運出貨，空運占比高達八成，運費則由客戶吸收。

至於明年的擴產計畫，廣越指出，約旦廠將大增40條產線，以分散越南的風險，加上中國新廠投入，總計全球廠區擴產將達60條生產線。

越南廠區稼動率持續拉升至滿載、訂單無虞，又有新產能擴充，法人估，廣越明年營運動能強勁，營收創歷史新高機會極大；而在獲利表現上，在陸續提升產品ASP(平均單價)，明年毛利率也有提升2個百分點的空間。