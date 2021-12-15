太極(4934)今年辦理2.5億元現金增資，於10月剛完成募資7.3億元，營運資金非常充實，增資後股本22.5億元，母公司廣運(6125)持股為27.2%；目前太極太陽能電池片生產基地集中於越南河內，今年第三季進行機台改造優化，目前產能可生產單晶166電池片850MW，受惠全球減碳及大陸限電議題，目前接單能見度至2022年11月。

太極(4934)於去年與母公司廣運合資成立盛新材料科技公司，股本目前為4.3億元，太極(4934)持55.4%，廣運持8.6%，集團員工24%。盛新為全球僅少數公司具能力可以同時生產銷售元件級碳化矽(SiC)導電型(N型)及半絕緣型(SI型)晶圓基板，生產尺寸聚焦於4吋及6吋技術。

盛新目前有16台長晶爐設備，另2台訂購中；於去年與集團母公司廣運(6125)合作，成功開發第三代半導體碳化矽(SiC)長晶設備結合AI智能監控系統可以4吋~8吋共用，目前盛新已向廣運訂購3台並有1台交付盛新生產使用。盛新今年一月開始陸續接受客戶認證需求，半導體產業認證時程非常長，今年Q3已開始小量產數十片交付客戶，最快完成所有認證程序可大量生產的時間落在明年年中，計劃明年下半年擴產新購60台以上。盛新公司規劃明年下半年股票公開發行及興櫃掛牌，並於3年內積極朝股票上市掛牌交易。

太極今年前三季合併營收約12億元，稅後淨損約4億元，EPS虧損約2.02元。展望太極未來，受惠大陸減碳及限電，全球使用綠電需求意識逐步逐高，世界各國陸續宣示至2050年碳中和目標，出貨價格逐漸上升，加上轉投資第三代半導體的積極佈局，未來本業及業外發展均有不錯的利基。