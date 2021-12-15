國內疫情因中研院案再起波瀾，加上春節返台人潮多，台北市決定展開疫苗第3劑施打計畫，副市長蔡炳坤15日指出，目前符合第3劑施打資格的多為第1類醫事人員，醫院方會盡快在明年1月達95％的目標，診所則會與工會合作，透過方式去媒合接種。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問北市施打疫苗第3劑是否有造冊人數、初步規畫，是否會大規模施打？蔡炳坤回應，目前為止，在台北市接種第1劑的民眾達89.3％，第2劑達74.4％；若以戶籍地來看，第1劑接種率為75.1％、第2劑64％，希望年底前能讓市民打滿2劑。

蔡炳坤說，北市第3劑已開始接種，只要施打完第2劑疫苗後有間隔5個月即符合資格，目前符合的對象只有第1類醫事人員，其中又分醫院和診所，台北市共有33家大型醫院，現已請各醫院做好第3劑規畫，每半個月會詢問是否有工作人員達標，北市設定的目標是打到95％。

蔡炳坤舉聯合醫院為例，到明年1月底，可以達成95％施打第3劑的目標，北市各大醫院的狀況也都差不多；至於診所則會與工會合作，透過合約診所造冊方式去媒合，需要的疫苗市府都會提供，原則上醫護人員為優先，警消人員則會陸續造冊，只要符合資格就會盡快接種。