長榮集團鋼構廠長榮鋼(2211)受惠鋼構本業施工旺季，加上轉投資環保事業穩健，11月營收16.73億元，創新高，月增33.76%、年增97.43%。今年前11月營收120.07億元，年增43.58%，並已超過歷年全年，今年營收確定將創新高。

12月仍為趕工旺月，預料營收持續高檔。展望明年，公司看好鋼構訂單滿載，能見度看到明後年，加上轉投資榮鼎綠能4~5月後可望正式商轉、加入貢獻，可望助益業績持續增長。

展望明年，長榮鋼指出，鋼構市場仍供不應求，訂單持續滿載；轉投資方面，欣榮、水美貢獻預期保持穩定，明年主要看好廢棄物處理暨發電廠榮鼎綠能明年第二季正式商轉後，增添業績貢獻。整體而言，長榮鋼對明年營運保持樂觀看法。

長榮鋼於日前法說會表示，隨著台商回流、電子建廠等需求，今年鋼構市場供不應求，營建業仍看好未來兩三年景氣，公司在手訂單22.2萬噸，工程陸續排定至後年。

長榮鋼鐵兩廠的合計年產能在16~17萬噸左右，在手訂單數部分，至九月底約為22.2萬噸，將配合工地進度推動，預計今年還有4~5萬噸吊裝量，明年14多萬噸的量，其餘是後年吊裝。整體而言，在新建廠辦大樓、傳產、高科技廠房及公共工程推案穩定增加帶動，鋼構業景氣將平穩成長。

長榮鋼今年受惠鋼構業榮景，前三季總營收90.82億元，年增34.4%；營業利益13.33億元，年增15.13%；稅後淨利12.45億元，年增16.31%，每股淨利2.43元，年增19.7%。

以業務區分，長榮鋼鐵前三季營收75.67億元，轉投資環保事業營收共計15.15億元；長榮鋼前三季獲利5.82億元，轉投資環保相關事業獲利4.1億元，合計歸屬於母公司淨利9.92億元，年增23.85%。