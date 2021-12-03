看好年末家人、好友歡聚需求增加，全家(5903)獨家導入法國冷凍超市品牌Picard，即日起消費者可於全台超過1000間限定店舖購買，或透過「全家行動購」網路商城、「全+1」Line社群電商平台選購，預計創造冷凍商品業績再成長5成。

由於疫情無法出國，品嚐異國料理成為民眾滿足偽出國的心理需求，「全家」近年推出多款熱銷熱議的異國美食，如先前推出有白飯小偷之稱的韓國「江原道雪蟹蟹膏」，即創下開賣一周銷售5萬盒佳績。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，疫情改變消費者在家自煮頻率增加，大規格、簡單覆熱的冷凍食品需求大幅上升，同時觀察發現，消費者在家吃卻對美食品質要求不減，期望有星級、餐廳級料理，疫情期間特別導入長榮商務艙星級牛肉麵、米其林餐廳主廚獨家料理，成功帶動相關商品業績成長。

瞄準聖誕、跨年商機，再獨家導入法國冷凍專賣店Picard冷凍食品，每個餐點份量約為2-3人，非常適合三五好友的聚餐美食，而且美味好吃程度更獲得法國人票選最喜愛的食品品牌榮譽，「全家」即日起陸續導入超過70項Picard冷凍商品，首波精選5樣特色推薦商品，預計此波推出，將顛覆消費者對於冷凍食品既定印象，掀起居家吃法式套餐的流行時尚風潮，可望創造冷凍商品業績再成長5成。