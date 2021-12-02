台灣天然有機保養品牌Inna Organic童顏有機首度與台東公益團體「孩子的書屋」推出公益款聯名商品「純粹修護潤唇精華」，限量包裝以「孩子的書屋」提供的兒童繪畫創作搭配笑臉LOGO，象徵兒童樂觀無畏前進的力量與純真的內心世界。
童顏有機將透過限量800支無添加人工香精及精油的新品「純粹修護潤唇精華」，以定價的30％支持「孩子的書屋」，並用於建和書屋的改建計劃。
現代女性每日在職場與生活中忙碌，總是無法好好保養自己，肌研自上市以來，以溫和有效的配方，深受日本台灣消費者喜愛，更是蟬聯日本連續14年銷量No.1的開架保養品牌，全新推出「肌研極潤抗皺緊實多效凝露」，一瓶取代化妝水、乳液、精華液、乳霜、面膜，為忙碌女性省去繁瑣的保養步驟，洗臉後只需要一瓶，輕鬆還原年輕肌齡，凝露質地滑順好推展，彷彿在肌膚表面形成隱形緊緻面膜，也能當作晚安面膜厚敷，或搭配雙手由下巴往上輕柔拉提按摩，打造緊緻下巴線條，溫和配方無添加香料、色素、酒精，簡單一瓶達到全方位呵護。
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