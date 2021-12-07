家樂福致力推動有機蔬果和香蕉產銷履歷全驗證，讓消費者吃得安心和安全﹗家樂福即日起推動有機周，匯集超過200支國產有機蔬果，也推出新鮮純榨紅蘿蔔、百香果、芭樂、鳳梨的「100%有機綜合蔬果汁」；線上購物同步開賣青農有機蔬菜箱，買就送2瓶100%有機綜合蔬果汁。有機周期間推出限期優惠，10日至13日於量販店消費滿500元送50元現金折價券，超市滿300元送30元現金折價券。

家樂福有機高麗菜，每粒約600克，79元。（家樂福提供）

2007年起家樂福透過行政院農業委員會農糧署輔導推出TAP產銷履歷，2010年成立Organic有機專櫃，在2017年便發現有機蔬菜業績超越產銷履歷；此後，家樂福逐步在農糧署輔導下與農民產地契作，並且提供農民穩定收益，推出家樂福BIO有機品牌（歐盟ECOCERT最高榮譽認證）；今年有機蔬果持續成長，在整體生鮮業績（包含慣性、產銷履歷）占比達到32%。

家樂福有機奶薯葉，每袋約150克，45元。（家樂福提供）

其中，來自平均海拔1500至1800公尺的有機高麗菜，有純淨水質及土壤灌溉，由新竹縣尖石鄉有機蔬菜生產者瓦利斯栽種的「高山高麗菜」，為初秋改良品種，葉球緊密紮實、顏色翠綠，口感清脆鮮甜、纖維少。

家樂福有機紅需玉米筍，每袋約300克，39元。（家樂福提供）

在疫情期間於線上購物推出的蔬菜箱，產地直送新鮮蔬果獲得民眾喜愛，為滿足冬天火鍋季大量蔬果需求，3日起至17日於家樂福線上購物上架「有機青農蔬菜箱」，每箱699元，包含有機根莖隨機3份、有機菇類/芽菜隨機2份、當日現採葉菜隨機8份，還可享單箱免運費，再送2瓶100%有機綜合蔬果汁。「100%有機綜合蔬果汁」，選用新鮮純榨紅蘿蔔、百香果、芭樂、鳳梨等4種高纖維蔬果，每瓶200ml、59元。

此外，家樂福致力成為推動食物轉型的領導者，在農糧署的指導下，帶領蕉農加入產銷履歷行列，為蕉農克服履歷認證帶來的成本、工作量與稽核等增加的問題，提供完善轉型計畫並保障穩定生產收購，造就家樂福現今上架皆為有機與可透明溯源產銷履歷香蕉，家樂福表示：「每年保證收購2000公噸香蕉，提供農民們穩定收益，同時為顧客把關提供透明化可溯源的高品質香蕉。」

家樂福聯手行政院農業委員會農糧署推動香蕉產銷履歷全驗證。（家樂福提供）

根據統計，今年香蕉預估收穫面積1萬5163公頃，較109年1萬4968公頃增加1%。去年在疫情期間遇到中部各地香蕉進入秋冬盛產期，產量過剩致使價格直落，台灣蕉農面臨有始以來市場最低迷收購價格，家樂福不畏市場壓力提供優於市價10至20%的收購價格，穩定農民收益，去年總銷售達5600多萬元，共計銷售出1500公噸的香蕉。